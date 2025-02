Noinotizie.it - I tesori dell’Apulia felix in Cina Inaugurata il 20 gennaio

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:Una straordinaria affluenza di visitatori al Jinsha Site Museum di Chengdu – in, nella provincia di Sichuan – conferma il successo della mostra “Mithology, Heroes, Destiny. Treasures from Apulia, Italy“,lo scorso 20, curata e organizzata da Art Exhibitions China di Pechino e dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Console italiano, il Ministro per i Beni Culturali della Provincia di Sichuan, il Direttore dell’Ufficio per la Cultura, la Comunicazione e il Turismo di Chengdu, la Direttrice dell’Exchange China Cultural Relics of Benjing, i rappresentanti del Ministero della Cultura italiano (MIC) e il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.