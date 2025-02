Ilrestodelcarlino.it - I segreti di Louis Dassilva. Ecco le chat con Manuela: "L’unica persona sei tu"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Francesco ZuppiroliRIMINIÈ stato un viaggio. Un vero e proprio viaggio tra un numero elefantiaco di dati e di byte contenuti nei cellulari, laptop e orologi di. Un viaggio esplorativo nella scatola nera dell’uomo che secondo la procura di Rimini ha ucciso con 29 coltellate Pierina Paganelli, l’anziana morta nel seminterrato di casa sua in via del Ciclamino il 3 ottobre del 2023. Questo è quanto messo nero su bianco nel responso finale della perizia compiuta dal consulente incaricato del Tribunale, il quale dai cellulari dell’unico indagato per il giallo di Rimini ha fatto emergere anche stralci dellesegrete trae l’ex amante, nonché nuora della vittima,Bianchi. Oppure gli audio in cui Loris Bianchi giorni prima dell’omicidio, lasciava intendere all’amico di essere a conoscenza della relazione clandestina tra lui e sua sorella.