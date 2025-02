Ilgiorno.it - I ragazzini dei petardi. Diedero fuoco a un chiosco. Denuncia per 4 minorenni

Leggi su Ilgiorno.it

Erano stati dei. Con dei. Li hanno svuotati della polvere pirica contenuta al loro interno e con un acceleratore (una sostanza chimica per farli detonare) gli hanno dato. Mandando in fumo uncol suo bar in un batter d’occhio. La polizia ha individuato eto i presunti autori dell’incendio doloso al dehor del bar “Al” in via Sant’Andrea, commesso lo scorso 4 gennaio. Nel primo pomeriggio alcuni cittadini avevano notato che dalsi stava sprigionando del fumo. Nel giro di pochissimi minuti, erano divampate fiamme. I vigili del, subito allertati, erano riusciti a domare l’incendio, ma tutti gli arredi (tendone, tavoli e sedie) erano andati distrutti, con un danno di diverse migliaia di euro. Gli agenti della Questura di Monza avevano avviato da subito le indagini ed erano stati sequestrati alcunisvuotati della polvere da sparo, inoltre si era rilevata la presenza di una sostanza accelerante, tutte circostanze che avevano consentito sin da subito di attribuire una natura dolosa alle fiamme.