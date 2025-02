Universalmovies.it - I Puffi | Rihanna presenta il primo trailer del film

Paramount Pictures quest’oggi ha diffuso ildi Smurfs (I), il nuovoibrido ispirato ai racconti di Peyo.Are ilè stata la pop-starche, guarda caso, presta la sua la voce a Puffetta, ma anche le sue più celebre canzoni per alcuni dei momenti canori della pellicola targata Paramount Animation. Come oramai noto, Iè l’ennesimo adattamento cinematografico dei celebri personaggi creati da Peyo, il secondo realizzato in versione ibrida, ossia metà animato e metà live-action.Il nuovoè stato scritto da Pam Brady e diretto da Chris Miller, mentre la release cinematografica è stata fissata per il 18 luglio. Nel cast vocale originale, oltre a, anche James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña, con Kurt Russell e John Goodman.