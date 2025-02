Metropolitanmagazine.it - I Puffi, il trailer del nuovo film animato con le voci di Paolo Bonolis e Luca Laurenti

La Paramount Pictures ha svelato il primocompleto del suo prossimomusicale “I”, che presenta un cast stellare che include Rihanna come voce di Puffetta nella versione inglese del. Basato sui personaggi e sulle opere di Peyo, scritto da Pam Brady e diretto da Chris Miller, Iarriverà nei cinema il 18 luglio nella sale statunitensi e ad agosto in Italia. Oltre a recitare, Rihanna sta producendo insieme a Paramount Animation. Ha anche scritto delle canzoni originali per il. Nella versione doppiata in italiano de “I– Il”,sarà la voce saggia di Grande Puffo, mentredarà vita al maldestro e cattivissimo Gargamella e a suo fratello Razamella.La sinossi ufficiale delrecita così: “Quando il saggio e coraggioso Grande Puffo () viene rapito dai perfidi stregoni Gargamella e suo fratello Razamella (), solo una squadra dipuò salvarlo.