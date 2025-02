Nerdpool.it - I Puffi – Il Film: il trailer del film con Paolo Bonolis e Luca Laurenti come doppiatori

Una sorpresa tutta italiana per il nuovo“I– Il”! La storica coppia televisiva formata daentra ufficialmente nel magico villaggio dei, prestando la voce a due personaggi iconici della saga.Ecco il: le nuove voci di Grande Puffo e GargamellaNel doppiaggio italiano delsarà la voce autorevole e saggia di Grande Puffo, il leader degli amati esserini blu, mentresi cimenterà in un doppio ruolo: il maldestro e cattivissimo Gargamella e il suo altrettanto comico fratello Razamella.Questa scelta promette di aggiungere un tocco di ironia e comicità tutta italiana alla pellicola, rendendo ancora più divertente e coinvolgente l’avventura deisul grande schermo. L’affiatamento perfetto tra, che da anni divertono il pubblico televisivo, si trasforma ora in una dinamica esilarante tra i personaggi più amati della saga.