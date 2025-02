I Puffi – Il Film | il trailer con le voci di Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Leggi su Cinefilos.it

– Il: ilcon lediPreparatevi a una valanga di risate, perchéentrano ufficialmente nel villaggio dei! Nel nuovo“I– Il“, la storica coppia della TV italiana si trasforma in due personaggi iconici:sarà la voce saggia di Grande Puffo, mentredarà vita al maldestro e cattivissimo Gargamella e a suo fratello Razamella!Una coppia esplosiva che promette di conquistare il pubblico di tutte le età, regalando un’interpretazione inedita e irresistibile ai personaggi chiave della storia. La loro sintonia perfetta e il loro inconfondibile umorismo daranno una nuova dimensione alle avventure dei, rendendo l’esperienza ancora più divertente ed emozionante.Ilpromette avventura, magia e tantissime risate – e con questa coppia, non potrebbe essere altrimenti!La trama di I– IlQuando il saggio e coraggioso Grande Puffo () viene rapito dai perfidi stregoni Gargamella e suo fratello Razamella (), solo una squadra dipuò salvarlo! Guidati da una determinata Puffetta (in originale con la voce di Rihanna), i piccoli eroi si avventurano nel mondo reale, pronti a tutto pur di riportare a casa il loro leader e salvare l’intero universo.