Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 6 febbraio: Serie A, League Cup, Saudi Pro League e Coppa del Re

Leggi su Ilveggente.it

di: si completa Fiorentina-Inter diA, in campoProCup edel Re.Si recupera – o sarebbe più corretto scrivere si completa, visto che la partita riprenderà dal minuto 16 – la sfida che lo scorso 1 dicembre fu interrotta dopo un quarto d’ora abbondante per via del malore occorso al centrocampista viola Bove. Si tratta di un incontro particolarmente importante in ottica scudetto, dal momento che in caso di vittoria con i gigliati l’Inter raggiungerebbe il Napoli di Antonio Conte in vetta alla classifica, annullando l’attuale distacco di 3 punti.IdiA,Cup,Prodel Re (LaPresse) – IlVeggente.it L’Inter ha sempre avuto la meglio negli ultimi tre precedenti con la Viola – compresa la finale diItalia di due anni fa – con un punteggio complessivo di 7-1.