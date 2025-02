Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 6 febbraio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Un passo dal cielo, su Sky Cinema Assassinio sull’Oriente Express. Guida aiTv della serata del 6Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 6? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Rai 4 dalle 21.19 Il labirinto del Grizzly. I rapporti tra Beckett e il fratello Rowan sono logori da tempo. Nel tentativo di appianare le divergenze di un travagliato passato, si riuniscono nella loro casa d’infanzia nella sperduta Alaska. Insieme alle loro rispettive fidanzate, decidono di avventurarsi in un campeggio che, però viene sconvolto dalle incursioni sanguinose di un aggressivo orso grizzly.