I primi migranti illegali arrestati negli Usa finiscono a Guantanamo

Sono arrivati ieri. IdieciStati Uniti sono stati trasferiti con un volo del Pentagono alla base navale americana di, a sud dell’isola di Cuba. I dieci, ha aggiunto il dipartimento della Difesa, «fanno parte della gang criminale Tren de Aragua». Non sono stati messi insieme ai terroristi, detenuti da tempo nel campo di prigionia. Come promesso da Donald Trump, che aveva detto di voler trasformare l’isola in un centro per. Per ora i posti a disposizione sono solo 120 ma l’obiettivo è arrivare a quota 30 mila. La prigione aperta nel 2002 dall’allora presidente George W. Bush nell’ambito della guerra al terrore dopo gli attacchi dell’11 settembre diventa così qualcosa di nuovo.IAnche se i legali del Dipartimento della Sicurezza Nazionale e del Pentagono non hanno infatti ancora determinato se il trasferimento è legale.