Liberoquotidiano.it - I primi immigrati clandestini a Guantanamo. "Accolti" così: Trump, un'altra foto fa impazzire la sinistra | Guarda

Tutto come previsto, tutto come annunciato da Donald: sull'agenda americana (e mondiale)torna prepotentemente in primo piano. Il primo gruppo di migranticonsiderati ad alto rischio dalle autorità statunitensi è giunto nel centro di detenzione americano a Cuba: lo ha reso noto il Dipartimento della Difesa statunitense. "L'on and Customs Enforcement degli Stati Uniti sta adottando questa misura per garantire la detenzione sicura e protetta di questi individui fino a quando non potranno essere trasportati nel loro Paese di origine o in un'destinazione appropriata", si legge in una nota diffusa dello stesso Dipartimento, precisando che si tratta di una misura "temporanea". Una ventina d'anni faera diventata famosa come luogo di detenzione per coloro che venivano considerati tra i più pericolosi terroristi islamici affiliati ad Al Qaeda dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 e le successive guerre in Afghanistan e in Iraq.