Ilrestodelcarlino.it - I piccoli de Li Matti de Montecò portano il saltarello all’Ariston. Grande festa aspettando le canzoni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In attesa dei big che canteranno sul palco del teatro Ariston, tocca ai bambini introdurci nell’atmosfera di Sanremo. Per il secondo anno di fila Lidesono nella città del Festival, stavolta per un’occasione ancora più importante e rappresentativa perchè idell’associazione oggi alle 17 si esibiranno al PalaFiori all’interno di Casa Sanremo Performer. Le loro danze (il) saranno visibili anche da qui, parenti, maestre, amici e curiosi potranno seguire la diretta streaming su www.casasanremo.it/tv/. Casa Sanremo Performer è un evento che coinvolge associazioni di tutta la penisola. Il direttore artistico Ermanno Croce ha scelto 50 realtà tra le circa 17mila compagnie attive in Italia e ad individuato ne Lideil gruppo più meritevole, l’unico presente, nel genere folk.