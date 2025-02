Sport.quotidiano.net - I nuovi. "Kamate dà alternative davanti. Tonoli fra i migliori in Lega Pro»

Vicenda Palumbo a parte, Andrea Catellani ha poi introdotto gli innesti gialloblù di gennaio. "– in foto – è un giocatore che conosco bene, l’anno scorso è stato uno deigiocatori in Primavera e avevamo provato a prenderlo già quest’estate. L’Inter lo ha tenuto con la prima squadra sino all’ultimo, poi è andato nella A portoghese dove ha giocato otto partite. Può giocare trequartista o mezzala e ci dàin avanti, sta bene e ci può dare una grande mano. Vulikic è un difensore centrale strutturato e mancino che può essere un’alternativa a Cauz, visto che Pergreffi recupererà non prima di un paio di mesi. Sul ritorno di Seculin vorrei dire che non ci sarà alcun problema con Gagno. I due tra l’altro vanno molto d’accordo e i ruoli sono definiti., che rimarrà fino a giugno alla Pergolettese, è stato un investimento fortemente voluto e si è concretizzato nelle ultime ore di mercato.