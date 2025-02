.com - I Negrita annunciano la data di uscita dell’album Canzoni per anni spietati

Leggi su .com

ladiper, da oggi disponibile in pre-orderIl nuovo album deiPer(Usm/Universal), sarà disponibile dal 28 marzo 2025 e il pre-order è ufficialmente aperto. Il disco rappresenta il nuovo atteso capitolo artistico della band, un concept album, un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero che arriva a settedi distanza dall’ultimo lavoro in studio. In un’epoca in cui l’immagine domina su tutto, la band decide di andare controcorrente, riaffermando il valore della parola scritta e l’importanza di un album che nasce per essere ascoltato, vissuto e interiorizzato senza filtri.Per festeggiare con i propri fan l’del nuovo disco, la band ha pensato di incontrare alcuni di loro in un esclusivo Meet & Greet nelle venue dei concerti delPerTour.