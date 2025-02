Quotidiano.net - I morti nel cantiere di Firenze: "Lavori fatti in fretta e male". Dopo un anno i primi indagati

Leggi su Quotidiano.net

Una trave progettata in, sotto le pressioni della committenza in ansia per i ritardi. Ma anche materiali scadenti, poco ferro nel cemento armato, e tecniche di montaggio approssimative: a monte della strage neldi via Mariti, a, dove si stava costruendo un supermercato Esselunga, la procura ipotizza una serie imperdonabile di marchiani errori che provocarono il crollo del solaio e la morte di cinque operai che si trovavano sotto: Luigi Coclite 60 anni, Mohamed Toukabri 54, Mohamed El Farhane, 24, Taoufik Haidar, 43, e Bouzekri Rahim, 56. Era il 16 febbraio del 2024 e adesso, a quasi undi distanza, i possibili profili di responsabilità diventano più definiti: ieri, i pm Alessandra Falcone e Francesco Sottosanti, hnotificato iavvisi di garanzia e ottenuto dal gip Antonella Zatini il sequestro dello stabilimento di Atri della Rdb Ita spa e Italprefabbricati di Atri (Teramo), la fabbrica dove la trave che, cedendo, avviò il disastro, è stata costruita e progettata.