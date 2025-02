Gqitalia.it - I migliori auricolari da comprare adesso, per te che vuoi ascoltare la tua musica in ogni momento della giornata

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Isono una scelta quasi obbligata per chi ama sentire lain. Certo puoi optare per glicon il filo – oramai desueti e disponibili soltanto nella fascia bassa di mercato – anche se noi consigliamo cuffie wireless con connessione bluetooth. I primi sono più indicati per chi vuole spendere il meno possibile e ha un telefono che consente il collegamento del jack audio da 3,5 mm, altrimenti conviene stare sul wireless che porta con sé diversi vantaggi come la possibilità di fare chiamate a mani libere, l’ascolto a distanza e la possibilità di integrare assistenti vocali intelligenti come Siri, Assistente Google o Alexa per cambiare canzone o accedere a nuove playlist.