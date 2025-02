Ilgiorno.it - I ladri arrivano col furgone: razziati cento chili di fili in rame

BRONI (Pavia) Non ci sono solo gli “umarell” a guardare i lavori nei cantieri. L’intervento in corso sulla linea ferroviaria a Broni è stato evidentemente tenuto sotto controllo dai malviventi entrati in azione tra il tardo pomeriggio e la sera di martedì. Non solo conoscevano l’orario in cui in zona non c’erano operai prima dell’inizio dei lavori notturni, ma sono anche andati a colpo sicuro nella cabina utilizzata come deposito del materiale, sapendo di trovarci all’interno in particolare le bobine con i cavi elettrici in. Iinteressati all’oro rosso hanno portato via circa 100di, per un peso delnon quantificato come pure il valore esatto. Il furto è stato scoperto verso la mezzanotte tra martedì e ieri, quando sul posto sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione.