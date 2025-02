Dilei.it - I Goonies, il cast si riunisce dopo 40 anni. Come sono oggi gli attori

Quarant’fa, un gruppo di giovani avventurieri ci ha fatto sognare con una caccia al tesoro che ha segnato il cinema e intere generazioni. Inon è solo un film, ma un fenomeno culturale che ancoracontinua a emozionare. E proprio i protagonisti di quella straordinaria avventura siritrovati,quattro decenni, per un’occasione speciale che ha scatenato la nostalgia e l’affetto dei fan.Un tuffo nella nostalgia: la reunion deiNon poteva esserci occasione migliore per rivedere insieme ildel film cult del 1985. Ke Huy Quan, che nella pellicola interpretava il geniale Data, è stato celebrato con una prestigiosa cerimonia delle impronte al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, un riconoscimento che suggella il suo incredibile ritorno nel mondo del cinema.Al suo fianco, per sostenerlo in questo momento speciale, c’erano Josh Brolin (Brand), Jeff Cohen (Chunk), Kerri Green (Andy), Corey Feldman (Mouth) e lo sceneggiatore Chris Columbus, con un’assenza che non è passata inosservata: Sean Astin (Mikey), che però ha recuperato in serata, partecipando alla première del nuovo film di Quan, Love Hurts.