I Goonies: ecco la reunion del cast dopo 40 anni

Diversi membri deldeisi sono riuniti 40la prima del film per celebrare Ke Huy Quan al TCL Chinese Theater. Corey Feldman, Jeff Cohen, Kerri Green, Josh Brolin e lo scrittore de IChris Columbus. Tutti hanno partecipato alla cerimonia della mano e dell’impronta del piede di Quan, per commemorare la sua carriera in vista dell’uscita del suo nuovo film d’azione Love Hurts.Durante i festeggiamenti, Brolin ha letto una lettera di Steven Spielberg che rendeva omaggio ai successi di Quan. “Sono orgoglioso di te per la tua ascesa fulminante da bambino e per la tua seconda ascesa fulminante da adulto, e credimi, pochi di noi riescono a dare due morsi alla mela”.Anche Brolin ha tenuto il suo discorso, descrivendo il suo amore per la sua ex co-star. In particolare, Brolin ha sottolineato la carriera di successo di Quan dietro le quinte come coreografo di stunt e il “cuore d’oro” di Quan che lo rende una presenza così accattivante a Hollywood.