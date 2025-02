Fanpage.it - I genitori possono aiutare i figli a farsi nuovi amici? Sì, ma ci sono delle regole da seguire

L'zia è un ingrediente fondamentale per il benessere dei bambini, ma non sempre è facile per i più piccoli lasciarsi andare e costruire nuove relazioni. In casi simili gli adulti possanoa socializzare rafforzando le loro sicurezze e le loro abilità di comunicazione ed empatia, prestando però sempre molta attenzione a non superare quella sottile linea che separa l'esserepresenti dall'essereinvadenti,