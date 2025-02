Universalmovies.it - I Fantastici 4: Gli Inizi | Il lancio del primo trailer è da record

Martedì 4 è stato diffuso ildi I4: Gli, e subito ha raccolto alcuni importanti.Secondo le stime proposte da SuperHeroHype, infatti, ilè stato visualizzato nelle prime 24 ore la bellezza di 202 milioni di volte su tutte le piattaforme su cui è stato trasmesso. Dati storici alla mano, si tratta del numero più alto in assoluto per undi un film “non sequel” tra i film Marvel Studios. Inoltre, si è classificato direttamente al terzo posto assoluto – sempre di casa Marvel – dietro mostri sacri quali Deadpool & Wolverine (365 milioni) e Spider-Man: No Way Home (335 millioni).Seguendo i numeri poi raggiunti al Box Office dai due film sopra citati (Deadpool & Wolverine con 1,3 miliardi e Spider-Man: No Way Out con 1,95 miliardi) pare che I4: Glipossa puntare senza dubbio ad incassi stratosferici il prossimo luglio.