Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, breve guida al robot HERBIE, il Jar Jar Binks del Marvel Universe

Leggi su Movieplayer.it

Diamo uno sguardo alle peculiari origini del piccolo amicoico della Prima Famiglia, di cui abbiamo fatto la conoscenza nel trailer del cinecomic in arrivo. A far compagnia ai quattro membri della Prima Famiglia, nel trailer de I4: Gli, lanciato nei giorni scorsi, c'è anche il simpatico, "amico" del team di astronauti simpaticamente paragonato a Jar Jarper via della sua natura eccentrica., acronimo che sta per 'Humanoid ExperimentalB-Type Integrated Electronics', comparse solomente nel trailer mentre è intento a cucinare il sugo insieme a La Cosa nella residenza del team presso il Baxter Building. Ma la presenza diè stata confermata fin dagli albori del reboot, visto che il personaggio, nei fumetti, è .