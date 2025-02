Nerdpool.it - I fan de I Simpson rimpiangono uno dei più grandi cambiamenti degli episodi classici

Leggi su Nerdpool.it

Mentre Isi preparano a tornare con la seconda metà della stagione 36, gli appassionati stanno riflettendo su uno deipiù significativi rispetto all’epoca d’oro dello show. Essendo una delle serie animate più longeve di sempre, Ihanno attraversato numerose trasformazioni sia dietro le quinte che sullo schermo. Sebbene molte delle voci dei personaggi siano rimaste invariate nel tempo, lo stile di animazione ha subito numerosi aggiornamenti nel corso dei tre decenni e mezzo di trasmissione.Il cambiamento che i fan non hanno dimenticatoGuardando indietro aglie confrontandoli con quelli moderni, è evidente che il cambiamento non è solo tecnologico, ma anche stilistico. Un dettaglio apparentemente minore ma estremamente influente è stato recentemente messo in evidenza dall’utente Reddit dantedarker, che è diventato virale per aver sottolineato una differenza tanto sottile quanto impattante: le dimensioni delle pupille dei personaggi.