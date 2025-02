Ilfoglio.it - I dazi di Trump sulla moda stanno danneggiando solo le imprese statunitensi

Leggi su Ilfoglio.it

Andare a “fare ricerca a Parigi e anche nelle altre capitali europee”, come dice la top buyer Carla Biffi, incontrata in aereo pochi giorni fa, rischia di diventare, più che un pia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti