Quotidiano.net - I dazi di Trump e l’Italia, gli effetti sulla riduzione delle esportazioni

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 febbraio 2025 - Iannunciati e minacciati da Donaldper l’Europa e perrappresentano un rischio concreto per le maggiori economie del Vecchio Continente. Guardando al nostro Paese, possiamo mettere in fila i numeri sull’impatto ipotizzati da Svimez. L’export in Usa delGli Usa sono tra i principali partner commerciali del, con un mercato di sbocco che assorbe oltre il 10%totali, 67 miliardi nel 2023. Meccanica, Farmaceutica e Agroalimentare sono le merci maggiormente esportate, rappresentando oltre il 40% dell’export italiano verso gli Stati Uniti. Rilevante anche il valore dei mezzi di trasporto prodotti in Italia per il mercato statunitense, dove l’export supera i 10 miliardi di euro: 5,7 per l’Automotive e il 5,8 per i restanti comparti (Aerospazio, Nautica, Ferroviario).