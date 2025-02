I conti di Mps | utile oltre 19 miliardi confermata l’operazione Mediobanca Il titolo sale in Borsa

Quotidiano.net - I conti di Mps: utile oltre 1,9 miliardi, confermata l’operazione Mediobanca. Il titolo sale in Borsa

Siena, 6 febbraio 2025 – Il Monte dei Paschi di Siena ha presentato idel 2024 e ha rilanciato l’Ops su. Numeri che sono piaciuti in avvio ai Mercati, colin rialzo a Piazza Affari. Mps ha chiuso infatti il 2024 con undi 1.951 milioni di euro, in calo del 4,9% rispetto ai 2.052 milioni del 2023, esercizio che aveva però beneficiato di rilasci di riserve sui rischi legali per un ammontare di 471 milioni. Il risultato, “sostenuto da un'eccellenza operativa”, spiega una nota, è in crescita del 16,9% per la parte relativa all'attività caratteristica. La cedola Più che triplicata la cedola, cheda 0,25 a 0,86 euro per azione, con un monte dividendi diun miliardo di euro e un pay-out del 75% sull'ante imposte. La filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena in piazza Cordusio a Milano, 24 gennaio 2025.