I club della Liga chiedono sanzioni per il Real Madrid | sono stanchi della pressione esercitata sugli arbitri As

“Ine hanno abbastanza delle accuse delsulla comunità arbitrale. Nel vertice con la Federazione calcistica spagnola (Rfef), Lae il Comitato tecnico degli(Cta), hanno espresso il loro dissenso nei confronti del comportamento deldie hanno chiesto che vengano prese misure“. Lo riporta As.Ilha disertato il vertice per mostrare la sua rabbia nei confrontiCta e dell’apparato arbitrale. I duepiù duri nei confronti di Florentino Perezstati il ??Siviglia e l’Atletico. “Del Nido Júnior Carrasco e Gil Marín hanno preso il comando e il resto deisi è unito alla loro posizione senza alcuna discordia. Tutti hanno espresso il loro disappunto per l’atteggiamento dele per i video pubblicati sul canale ufficiale del“.