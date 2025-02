Lanazione.it - I bambini a lezione di archeologia. Via ai laboratori nel Centro didattico

Leggi su Lanazione.it

La Cooperativa di Comunità Sigeric prosegue la rassegna di incontri 2025 con un calendario di attività etematici dedicati a bambine,e alle loro famiglie presso ildi Sorano a Filattiera, luogo eo di idee che durante l’anno è punto di riferimento per incontri sociali e culturali e punto di partenza per tour guidati per gruppi organizzati e per scolaresche. A partire dal prossimo sabato sono in programma duepensati e organizzati per i più piccoli. Già sabato, dalle 10 alle 12,30 ipotranno scoprire la storia e l’grazie alo ‘Archeologi per un giorno’: entusiasmante esperienza di scavoa misura di bambino che permette di simulare una vero e proprio scavo alla ricerca di reperti preistorici, protostorici e romani.