Nerdpool.it - Hurry Up Tomorrow: il trailer del nuovo film di The Weeknd

Leggi su Nerdpool.it

Non è ancora chiaro cosa voglia fare TheinUp, ma ilmostra sicuramente una certa ispirazione a Stephen King. Ildi questo thriller psicologico musicale è stato pubblicato mercoledì e mostra Abel Tesfaye come protagonista di un lungometraggio basato sul suo ultimo album in studio. È difficile interpretare la storia in sé, ma scene come Tesfaye che giace indifeso nel letto mentre Jenna Ortega incombe su di lui fanno sicuramente riferimento ad altrihorror iconici come Misery.Upuscirà nelle sale il 16 maggio, e solo allora avremo maggiori informazioni. Nel frattempo, l’album di Theè già disponibile in streaming.Upè stato scritto da Tesfaye, Reza Fahim e Trey Edward Shults, e diretto da Shults. Tesfaye interpreta una versione romanzata di se stesso in “un’odissea esistenziale” con “un misterioso sconosciuto“.