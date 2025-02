Metropolitanmagazine.it - Hulu produrrà un documentario sulla morte della direttrice della fotografia di Rust

Un nuovo, in produzione per, analizzerà più da vicino la tragicaHalyna Hutchins sul set dinel 2021. Diretto e prodotto da Rachel Mason, “Last Take:and the Story of Halyna” promette di “portare gli spettatori dentro quella tragica giornata e le sue conseguenze, raccontate in prima persona da molte delle persone che l’hanno vissuta“. L’uscita è prevista per l’11 marzo. “Halyna mi era cara per molte ragioni“, ha detto Mason. “Non solo era un’amica, era una collega. Mentre era in vita, non avrei mai potuto immaginare di fare un film su di lei. La mia speranza era di fare film con lei e di supportarla in tutti i numerosi film che sicuramente avrebbe fatto. Nella frenesia mediatica che seguì la sua, sembrava che Halyna fosse stata cancellata, la sua perdita eclissata dalle controversie circostanti.