Una notte di emozioni europee per l’Sarzana. Dopo la salutare vittoria ottenuta sabato nel campionato di serie A1 i rossoneri tornano in scena nella WS Europe Cup. Si gioca al “PalaTori“ di piazza Terzi la partita di andata dei quarti di finale contro i portoghesi del Riba D’Ave. Per l’attesa sfida che avrà inizio alle 21 la società ha già avviato la prevendita dei biglietti. Nell’occasione infatti non sarà valido alcun tipo di abbonamento ma i possessori del tagliando “Oro“ potranno confermare i loro posti prenotati per le partite di campionato. Nella serata europea i posti al palazzetto saranno tutti numerati e la prevendita è aperta in sede, in piazza Terzi, dalle 18 alle 20. Il costo del biglietto per gli adulti è di 10 euro, ridotto fino a 14 anni invece 5 euro. Una stagione decisamente insolita per l’Sarzana che sta lottando nelle zone di fondo della classifina nel torneo di serie A1 ma continua il suo cammino in Europa.