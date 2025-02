Sport.quotidiano.net - Hockey Indoor. Final Four a luci e ombre. Ma Bondeno è tra le big

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non sono andate nel migliore dei modi lei scudetto per l’HC, ma i valori espressi in campo hanno ancora una volta ribadito che le prime quattro squadre d’Italia hanno capacità e forze veramente molto simili. Mister Pritoni arriva allei scudetto con la stessa formazione dell’ultimo weekend di regular season, forti di un buon stato di forma, ma ben consci che l’avversario da incontrare in semie è il più esperto tra le quattro partecipanti. Dopo la prima semie, che ha visto l’HP Valchisone prevalere sull’HCC Butterfly, con il tifo di tanti tifosi accorsi a sostenere la squadra, l’HCaffronta l’HC Bra. Una partenza lenta, un po’ per il manto di gioco, un po’ per il ritmo imposto dagli avversari, vedeva l’HC Bra portarsi in vantaggio, dopo un rigore magnificamente parato da Calzolari, con un bel corner corto di Koshelenko.