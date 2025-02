Fanpage.it - “Ho sofferto molto quando il mio primo figlio ha iniziato la scuola”: il racconto di una mamma

Jodi Wilson ha dato voce al suo dolore di madre, spiegando che ilgiorno di scuola non è complesso solo per i bambini, ma anche per i genitori, costretti a trattenere le lacrime per far forza ai loro bambini.