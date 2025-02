Ilfattoquotidiano.it - “Ho saputo di essere calciatore, non ricordavo neanche il mio nome”: l’ex portiere Rousseau racconta l’amnesia dissociativa retrograda

“Ricordami” è il titolo dell’opera teatrale di Pascal, exfrancese. Il titolo è emblematico. L’incredibile racconto del 62enne a L’Equipe comincia così: “Nonnemmeno il mio“. Un uomo che ha vissuto un’intera carriera sportiva sui campi di calcio di massimo livello, senza averne ricordo. Ex, in attività tra gli anni ’80 e ’90, vincitore di un campionato di Francia con l’Olympique Marsiglia nel 1990 e convocato nella nazionale juniores francese,non ha memoria del proprio glorioso passato. Cos’era successo? Nel marzo 2019, il suo cervello subì improvvisamente un black out, eliminando ogni traccia della sua memoria e di conseguenza della sua identità. Quando si risvegliò in ospedale, non ricordava chi fosse. “Mi hanno detto che facevo il”.