Ho fatto sesso a tre durante le riprese di Beverly Hills 90210 | lo rivela Tori Spelling

Il rapporto a tre? No, grazie. Almeno questa è l’opinione dell’attriceche ha confessato di aver “sperimentato” in tal sensoledella serie tv cult “”. A confessarlo è l’attrice stessa che nel suo podcast “mis”. “Dovevamo girare delle scene – ha ricordato – e siamo andati sulla famosa nave Queen Mary per le. Una sera ho deciso di portare un paio di persone nella mia stanza dopo il lavoro. “Era una cabina di rappresentanza. Era piccola, buia e piena di velluto”.E ancora: “Riesco ancora a ricordarla. Non dei bei fiori. Non bei. Ma sì, ho avuto il mio unico e solo threesome, ed eravamo io, un uomo e una donna. Ma non è stato entusiasmante e poi per me baciare altre ragazze era sempre solo divertimento e gioco. Non credo che le ragazze di oggi lo facciano perché non sono il tipo, ma negli Anni 90, era una una cosa che incuriosiva.