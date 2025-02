Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto che sono un’avventuriera e pure un po’ putta**? Lo confermo. Facevo sesso tutti i giorni, altrimenti mi veniva il mal di testa”: Serena Grandi si confessa

Si intitola “Non sai cos’è successo.” il libro di Alessandro Ferrucci e che racconta storie, aneddoti e segreti da chi fa spettacolo. Se n’è parlato il 3 febbraio presso La Feltrinelli di Via Appia Nuova (a Roma). Insieme all’autore del testo – ed. Paper FIRST – c’erano, Fausto Brizzi e Pino Strabioli. E hanno raccontato qualcosa di più sul libro, più volte citato con la metafora di un “tram” popolato di storie. Un tram nel quale in otto anni di interviste di Ferrucci sul Fatto Quotidianosaliti 400 protagonisti del cinema, dello spettacolo, della televisione, dello sport e della letteratura. “La memoria per me è quasi un’ossessione; ogni volta che la domenica intervisto qualcuno penso che ci sia qualcosa che sia un peccato che vada perso”, esordisce l’autore del libro che lui stesso definisce una “commedia all’italiana”.