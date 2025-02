Bergamonews.it - Harry Potter, Un passo dal cielo o Piazzapulita? La tv del 6 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 6, su RaiUno alle 21.25 onda la fiction “Undal”, con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Nino Frassica e Raz Degan.L’episodio di stasera sarà intitolato “Il sentiero oltre le nuvole”: la sparizione di Michele, un bambino di cinque anni, interrompe il matrimonio di sua madre Rosa e del patrigno Mario. Il rapitore potrebbe essere Lucio, ex militare, nonché padre biologico del bambino e grande amore di Rosa. L’uomo, presunto morto in Siria anni prima, è riuscito a tornare a casa, intenzionato a riprendersi la sua famiglia.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Verità nascoste”, “La stretta” e “Piano di fuga”.Nel primo, Monica viene aggredita in casa sua. Senza sapere chi sia, riesce a uccidere il suo aggressore in ospedale.