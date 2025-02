Cinemaserietv.it - Harry Potter e il calice di fuoco, Robert Pattinson spiegò perché Cedric teneva la bacchetta in quel modo

, oggi celebre per il suo ruolo in “The Batman”, ha rivelato un curioso dettaglio sulla sua interpretazione diDiggory in “e ildi“. In un’intervista con GQ del 2022, l’attore ha spiegatoimpugnasse laininsolito durante la scena del labirinto del Torneo Tremaghi. “Quando ho preso in mano laper la prima volta, mi sembrava assurdo usarla nelclassico, così ho deciso di tenerla con due mani, come se fosse una pistola in un film d’azione. Probabilmente ho anche chiuso un occhio, come se stessi prendendo la mira.”L’attore ha anche raccontato (CBR) di aver tentato un approccio stile “method acting” durante le riprese di “e ildi”, anche se in maniera decisamente poco convenzionale.