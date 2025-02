Harry Kane ha una clausola di rilascio nel suo accordo del Bayern Monaco

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:potrebbe tornare alla gradita in Premier League (foto di David Rogers/Getty Images)ha unadinel suodel, secondo i rapporti. Il Telegraph afferma che anche se i rappresentanti del giocatore sono rimasti stretti a seguito di un rapporto di Bild, esiste tale, potenzialmente aprendo la strada a un ritorno in Premier League in futuro.Secondo quanto riferito, il 31enne è molto felice in Germania e non ha intenzione di attivare presto la. Ma con i migliori club inglesi già consapevoli della sua esistenza, potrebbe diventare un fattore chiave se dovesse mai prendere in considerazione un passaggio alla Premier League.“Non dici mai scusa!” -quale ex stella acidale dice di essere stato “davvero eliminato” con il modo in cui è stato trattato prima di partire “Una svolta importante nella situazione è il coinvolgimento del Tottenham.