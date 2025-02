Harrison Ford sul fiasco di Indiana Jones e il quadrante del destino | Cose che capitano

Leggi su Cinefilos.it

Quando è stato annunciato che James Mangold sarebbe stato il regista di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l'entusiasmo per l'ennesimo sequel è aumentato in modo significativo e il pubblico era pronto ad accogliere di nuovo Harrison Ford con fedora e frusta. Nonostante il 70% su Rotten Tomatoes (in pratica 3,5/5), in qualche modo il quinto film sull'archeologo avventuriero è risultato uno dei più grandi flop al botteghino del 2023, incassando solo 384 milioni di dollari in tutto il mondo. Con un budget di ben 295 milioni di dollari, si pensa che il film potrebbe aver fatto perdere alla Disney e alla Lucasfilm più di 130 milioni di dollari. Non è ancora chiaro se i fan non volessero vedere un Indy più vecchio o se si trattasse semplicemente della storia sbagliata, ma nessuno si è presentato a comprare il biglietto per vedere e supportare il film.