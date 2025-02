Hanno deciso così Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nel loro silenzio l’indiscrezione circola

Leggi su Caffeinamagazine.it

, arriva la notizia tanto attesa. I due ex gieffini sono diventati da pochissimo genitori. Ma i giorni precedenti alla nascita del piccolo Kian sono stati caratterizzati dalsocial. I followeraspettato con ansia notizie dall’influencer, che ha vissuto tutta la sua gravidanza condividendola sui social, salvo poi prendersi una pausa.Tanto che molti si sono preoccupati epensato che qualcosa fosse andato storto. In realtàdi concentrarsi sul lieto evento, senza pensare ad altro. E solo dopo che il bebè ha visto la lucefatto l’annuncio. È un periodo d’oro per la coppia che festeggia anche il successo ottenuto in teatro dacol suo musical “Rocky” al fianco diOttonello. Ma adesso arriva un’altra novità.