Hanna, uccisa e dimenticata: la ballerina soffocata dal compagno non è mai tornata in patria

Pozzuolo Martesana (Milano) – “Una tomba per, ci penseranno le associazioni. È stata seppellita senza cerimonia. Neanche un saluto, da sola. Un colpo al cuore per tutta Pozzuolo”. La voce si incrina, gli occhi si inumidiscono, il sindaco Angelo Caterina si commuove. E ora il borgo alle porte di Milano prova a cancellare la solitudine che ha avvolto la vita e la morte della 46ennedi night e badante bielorussadal marito sette mesi fa, nel loro appartamento nella frazione di Trecella. “Organizzeremo una commemorazione, per noiHerasimchyk è diventata il simbolo della lotta alle violenze e ai soprusi sulle donne – aggiunge –. Non era mai successo un femminicidio prima, qui”. E ora che il fenomeno più odioso che dilaga nel Paese ha sconvolto anche la quotidianità del piccolo centro dell’hinterland milanese “emerge tutta la nostra anima solidale”.