Hancko Juve d’accordo su tutto | a breve l’affondo col Feyenoord poi potrà sbarcare a Torino Cifre e tempistiche del colpo

di RedazionentusNews24su: acol, poidel possibile nuovoin difesaArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di David, difensore di proprietà dele primissimo obiettivo del calciomercatoper rinforzare la difesa in estate.Il centrale intende rispettare la parola data ai bianconeri: per lui è già pronto un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Nelle prossime settimane la Vecchia Signora tornerà alla carica con gli olandesi per cercare di strappare un accordo: il piano è consegnare a Thiago Mottanella finestra di mercato pre Mondiale per Club.Leggi suntusnews24.com