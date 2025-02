Napolipiu.com - Hamsik, l’ultima danza: a luglio la partita d’addio con ex compagni e leggende del Napoli

: alacon exdel">Nonostante abbia ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo nel 2023, Marekha scelto di salutare il calcio giocato nel modo più speciale: con unasul campo, circondato da amici, exche hanno segnato la sua carriera, trae la Nazionale slovacca. Tra i protagonisti dell’evento, spiccano nomi come Paolo Cannavaro ed Ezequiel Lavezzi,di mille battaglie in azzurro.Quando e dove si giocherà ladiL’appuntamento è fissato per il 52025, allo stadio Tehelné Pole di Bratislava, in Slovacchia. Un’occasione simbolica per rendere omaggio a una carriera straordinaria, con 520 presenze e 121 gol in maglia azzurra.I biglietti sono già disponibili, con prezzi che variano da 49 a 499 euro, a seconda dei servizi inclusi.