Quotidiano.net - “Hamas non è sconfitta, guadagna consensi”. Vivo un miliziano su quattro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 febbraio 2025 – L’opinione pubblica mondiale fatica a credere chesia uscito sconfitto nell’inferno di Gaza dopo aver assistito allo show mandato in scena con la liberazione dei primi lotti di ostaggi israeliani. Pick up tirati a lucido e dotati di mitragliatrici, guerriglieri avvolti nelle mimetiche nuove, scarponi che sembrano non aver mai calpestato detriti e polvere, cori entusiasti sullo sfondo delle macerie, mitragliatori alzati verso il cielo. Una regia non casuale.a Gaza non ha vinto, brigate e battaglioni sono stati in parte smantellati dall’offensiva israeliana, ma non è del tutto sconfitto. E una parte della popolazione, pur piegata dalle bombe e dai massacri, sta dalla sua parte. Andrea Margelletti, analista presidente del Cesi, ha una visione precisa. “Non fermiamoci ai numeri della guerra, la vera forza diè politica e oggi la sua reputazione presso la popolazione è superiore a prima del 7 ottobre.