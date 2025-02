Liberoquotidiano.it - Hamas, Hezbollah e Al-Qaida, ecco la hit parade dei terroristi: tutti i conti in tasca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il terrorismo rende. Almeno 800.000 dollari al mese ricava dall'estrazione di cobalto e coltan nel Nord Kivu l'M23, il gruppo armato appoggiato dal Ruanda che si è impadronito del capoluogo regionale Goma, in Congo. Ma la regione all'estremo Est della Repubblica Democratica del Congo è inoltre uno snodo commerciale importante con Uganda e Ruanda e perle merci in arrivo dai porti del Kenya; in quest'ottica, anche controllare la città di confine di Bunagana ha consentito ai ribelli di aumentare le loro entrate, chiedendo un pedaggio. Anche gli Houthi dello Yemen, tra un drone e l'altro lanciato contro Israele, dimostrano di avere il pallino degli affari. Al punto che sono stati definiti dall'Economist «una macchina per fare soldi». «Con armi iraniane e intelligence russa, i ribelli yemeniti controllano in parte l'ingresso a Bab al-Mandab, alla foce del Mar Rosso.