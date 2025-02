Lookdavip.tgcom24.it - Hakan Çalhano?lu, look in pendant con la moglie per lo shopping di lusso

Tra un match e l’altro,Çalhano?lu si dedica alla famiglia. Il centrocampista dell’Inter vive a Milano con la, Sinem Gündo?du, e con i tre figli, Liya, Ayaz e Asil. E’ propio con la consorte che il capitano della Nazionale turca è stato paparazzato in centro città, per un’incursione dinelle boutique del. Acquisti milanesiÇalhano?lu nello store GucciA Milano in questi giorni splende il sole, perché non approfittarne per una passeggiata in centro?Çalhano?lu e Sinem Gündo?du hanno trasformato l’idea in realtà, optando per una camminata nel quadrilatero della moda. I calciatori, si sa, amano ile così ecco che, tra una chiacchiera e un sorriso, i due sono entrati nella boutique Gucci. Il calciatore e lasono stati immoralati mentre si aggiravano in negozio, curiosando tra borse, abiti e accessori con la doppia “G”.