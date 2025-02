Ilrestodelcarlino.it - Ha un infarto, salvato in farmacia

Montegranaro, 6 febbraio 2025 – Cambia il ruolo delle farmacie che offrono ai propri clienti anche una serie servizi e controlli utili e, soprattutto tempestivi, che in qualche caso si stanno rivelando utili anche a salvare una vita. Emblematico il caso (il secondo in pochi giorni) verificatosi nei giorni scorsi a Montegranaro, in cui un esame effettuato inè stato salvifico per il cittadino che si era rivolto al farmacista, pensando di stare accusando un malore lieve e di scarsa importanza. Invece, si è scoperto, stava avendo un. Protagonista di una storia a lieto fine, il personale dellaCasali – Manzetti (in Viale Zaccagnini, zona San Liborio). L’uomo, un 60enne stava accusando un malore quando la moglie ha voluto accompagnarlo inper un qualche consulto e per un eventuale rimedio.