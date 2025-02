Gunners di Magpies OverPower per prenotare Wembley Date

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 23:56:00 Breaking news:Il Newcastle ha raggiunto la loro seconda finale di Carabao Cup in tre anni dopo una vittoria per 2-0 sull’Arsenal ha ottenuto una vittoria per 4-0 in semifinale.Jacob Murphy e Anthony Gordon hanno segnato i gol dellenella notte a St James ‘Park, aggiungendo gli scioperi di Gordon e Alexander Isak nella gamba in una performance dominante su due gambe contro gli uomini di Mikel Arteta.Avendo visto un primo goal Isak escluso per il fuorigioco, Murphy ha segnato solo 16 minuti per mandare Tyneside in estasi prima che Gordon ne abbia aggiunto un altro in quella che si è rivelata una notte comoda poiché i cannonieri senza denti non hanno potuto gettare un guanto.La squadra di Eddie Howe dovrà affrontare Liverpool o Tottenham nella finale diil 16 marzo.