Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Giovedi 6 Febbraio 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "", un raffinato giallo diretto e interpretato da Kenneth Branagh, affiancato da un cast stellare che include Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il film, tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie, segue le indagini dell'infallibile Hercule Poirot, chiamato a risolvere un misterioso omicidio avvenuto a bordo del leggendario treno. Con una regia elegante e una scenografia mozzafiato, questa pellicola avvolge lo spettatore in un'atmosfera di intrighi e sospetti, in cui ogni passeggero sembra nascondere un segreto.